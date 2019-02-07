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Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Maestro

Mastercard Cirrus/Maestro — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
  • cash back до 5%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 2 до 5%
  • 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";
  • 2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО "НК "Роснефть"

макс. сумма возмещения в месяц - 3 000 руб.

Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,3%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб. (0,3% в ПВН Дальневосточного Банка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 400 000 руб. (до 500 000 руб. в устройствах банка и Дальневосточного Банка) в месяц (установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • льготное снятие в устройствах Дальневосточного Банка;
  • наличие cash back
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • крупная комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
07.02.2019 09:39
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro» в 48 городах России
14 707
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр