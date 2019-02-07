Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Всероссийский Банк Развития Регионовеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 600 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 2 до 5%
- 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";
- 2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО "НК "Роснефть"
макс. сумма возмещения в месяц - 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (0,3% в ПВН Дальневосточного Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. (до 2 500 000 руб. в устройствах банка и Дальневосточного Банка) в месяц (установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в устройствах Дальневосточного Банка;
- наличие cash back;
- технология PayPass / payWave
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- крупная комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
07.02.2019 09:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр