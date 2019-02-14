Дебетовая Infinite
- стоимость обслуживания 21 000 ₽
- cash back
- стоимость обслуживания 700 $
- cash back
- стоимость обслуживания 700 €
- cash back
на выбор
- Visa Infinite
- Mastercard World Elite
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
- 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения
0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения
1%, мин. 1,5 долл. (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 1,5 долл. (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения
0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения
1%, мин. 1,5 евро (0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
1%, мин. 1,5 евро (0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование, карта Priority Pass - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
- не требуется
- постоянная
- временная
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный выпуск карты Priority Pass
- требуется крупный первоначальный взнос;
- дорогое обслуживание валютных карт;
- крупная комиссия за выдачу наличных в устройствах банков, не являющихся партнерами
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
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