Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Infinite

Mastercard World Elite Технологические особенности технология 3D Secure

чип Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay Cash Back 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019 Выпуск и обслуживание 21 000 ₽ Первоначальный взнос: 90 000 руб. (включая стоимость 1-го года обслуживания) Выпуск и обслуживание 700 $ Первоначальный взнос: 3 000 долл. (включая стоимость 1-го года обслуживания) Выпуск и обслуживание 700 € Первоначальный взнос: 3 000 евро (включая стоимость 1-го года обслуживания) Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 1 000 000 руб. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 1,5 долл. (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 1,5 долл. (0% при снятии до 15 000 долл. в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 1,5 евро (0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 1,5 евро (0% при снятии до 13 000 евро в месяц, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 65 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование, карта Priority Pass - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатный выпуск карты Priority Pass Минусы требуется крупный первоначальный взнос;

дорогое обслуживание валютных карт;

крупная комиссия за выдачу наличных в устройствах банков, не являющихся партнерами Дата актуализации 14.02.2019 10:17 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.