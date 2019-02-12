Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ единовременно за весь срок действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 9 $ 600 руб. (эквивалент), единовременно за весь срок действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 8 € 600 руб. (эквивалент), единовременно за весь срок действия карты (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 8 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 8 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения плата за обслуживание взимается за весь срок действия карты Дата актуализации 12.02.2019 13:21 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.