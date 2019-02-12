Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Мир Классическая

Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможна привязка карт Mastercard и Visa к Apple Pay / Google Pay

Бонусы супермаркеты

другое программа лояльности НС Бонус: бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты в рублях РФ, выпущенной АО «НС Банк», курс обмена баллов на рубли: 1 балл = 1 рубль; минимальная сумма покупки, доступной для компенсации – 750 рублей, срок действия начисленных бонусов – 365 дней с момента начисления; порядок начисления: 500 приветственных баллов;

1 балл за каждые 100 рублей, но не более 2 000 баллов за расчетный период;

0,5 балла за покупки и операции в категориях с пониженным начислением бонусов ( бакалейные магазины и супермаркеты, почтовые услуги, точки быстрого питания, коммунальные услуги, госпошлины, штрафы, налоги)

Выпуск и обслуживание 99 - 1 089 ₽ со 2-го года: 0 - 1 188 руб. 0 руб - при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц (10 000 руб. для карты Мир Классическая), в остальных случаях - 99 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 2 - 17 $ со 2-го года: 0 - 1 188 руб. (в эквиваленте) плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. (эквивалент) в месяц, в остальных случаях - 99 руб. (эквивалент) в месяц

Выпуск и обслуживание 1 - 14 € со 2-го года: 0 - 1 188 руб. (в эквиваленте) плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. (эквивалент) в месяц, в остальных случаях - 99 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,3% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. (в эквиваленте)