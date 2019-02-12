НС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Стандартная
Mastercard Standard «Доходная карта» — НС Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 99 до 1 089 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 2 до 17 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 1 до 14 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- Мир Классическая
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- возможна привязка карт Mastercard и Visa к Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- супермаркеты
- другое
программа лояльности НС Бонус: бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты в рублях РФ, выпущенной АО «НС Банк», курс обмена баллов на рубли: 1 балл = 1 рубль; минимальная сумма покупки, доступной для компенсации – 750 рублей, срок действия начисленных бонусов – 365 дней с момента начисления; порядок начисления:
- 500 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые 100 рублей, но не более 2 000 баллов за расчетный период;
- 0,5 балла за покупки и операции в категориях с пониженным начислением бонусов ( бакалейные магазины и супермаркеты, почтовые услуги, точки быстрого питания, коммунальные услуги, госпошлины, штрафы, налоги)
Выпуск и обслуживание
99 - 1 089 ₽
со 2-го года: 0 - 1 188 руб.
- 0 руб - при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц (10 000 руб. для карты Мир Классическая), в остальных случаях - 99 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
2 - 17 $
со 2-го года: 0 - 1 188 руб. (в эквиваленте)
- плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. (эквивалент) в месяц, в остальных случаях - 99 руб. (эквивалент) в месяц
Выпуск и обслуживание
1 - 14 €
со 2-го года: 0 - 1 188 руб. (в эквиваленте)
- плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. (эквивалент) в месяц, в остальных случаях - 99 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 0,3% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 4 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 4 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 4 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 4 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- экстренная помощь за рубежом (GCAS): выдача наличных - 250 долл., перевыпуск карты - 360 долл., блокировка карты - 55 долл. (в эквиваленте);
- конвертация - по курсу ЦБ +/- 0,5 п. п.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- СМС-информирование - бесплатно;
- наличие бонусной программы;
- возможность бесплатного снятия наличных в банкоматах сторонних банков
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств с валютного счета в устройствах банка
Особые ограничения
- карта открывается в пакете "Базовый Стандарт";
- комиссия списывается в рублях РФ с конвертацией по курсу Банка России ± 0,5% на день предоставления платежной системой (Visa International, Mastercard, МИР) операции к списанию со счета клиента
Дата актуализации
12.02.2019 14:04
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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