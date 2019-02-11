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Нефтепромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Универсальная

Visa Classic — Нефтепромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в ПВН ВТБ, Почта Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ + 0,5% от суммы операции;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Дата актуализации
11.02.2019 12:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Универсальная» в 3 городах России
3 886
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк»
Адрес
127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3
Сайт
nefteprom.com
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Телефоны
(495) 234-22-00
(495) 787-48-60