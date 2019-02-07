Обслуживание карты

Тип карты Visa Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

Выпуск и обслуживание 5 000 ₽ единовременно за весь срок действия карты (3 года)

Выпуск и обслуживание 100 $ единовременно за весь срок действия карты (3 года)

Выпуск и обслуживание 90 € единовременно за весь срок действия карты (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0,5% в банкоматах банка Уралсиб

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0,5% в ПВН банка Уралсиб

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; покупки: до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц; покупки через Интернет: до 5 000 долл. в день и в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах банка Уралсиб

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0,5% в ПВН банка Уралсиб

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; покупки: до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц; покупки через Интернет: до 5 000 долл. в день и в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах банка Уралсиб

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. (эквивалент)

0,5% в ПВН банка Уралсиб

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; покупки: до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц; покупки через Интернет: до 5 000 долл. в день и в месяц (в эквиваленте)