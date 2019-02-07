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Пенсионная
Мир Классическая — Плюс Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 4%
1% годовых на остаток 5 000-10 000 руб., 2% годовых - 10 000-20 000 руб., 3% годовых - 20 000-50 000 руб., 4% годовых - свыше 50 000 руб.; проценты не начисляются на сумму менее 5 000 руб.(включительно)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; покупки: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; покупки через Интернет: до 3 000 долл. в день, до 5 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток;
- отсутствие комиссии за выдачу наличных в устройствах банка Уралсиб
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения;
- требуется перевод пенсии в банк
Дата актуализации
07.02.2019 14:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
- Сайт
- www.plus-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-23-72 — единая справочная служба