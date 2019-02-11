Дебетовая
- стоимость обслуживания от 600 до 1 080 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 9 до 16 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания от 8 до 14 €
- cash back до 10%
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- 5% за покупки в категориях "Зоотовары", "Книги";
- 10% от суммы в категориях "Транспорт", "Кинотеатры", "Химчистки";
- 0,5% от суммы покупок в иных категориях по картам Mastercard;
- макс. 2 000 руб. / 35 долл. / 30 евро в месяц
на выбор клиента: пакет "Годовой" - 600 руб., пакет "Ежемесячный" - 1 080 руб. (по 90 руб. ежемесячно)
на выбор клиента: пакет "Годовой" - 600 руб. (эквивалент), пакет "Ежемесячный" - 1 080 руб. (по 90 руб. ежемесячно) эквивалент
на выбор клиента: пакет "Годовой" - 600 руб. (эквивалент), пакет "Ежемесячный" - 1 080 руб. (по 90 руб. ежемесячно) эквивалент
0%
0%
1%, мин. 100 руб. (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
1%, мин. 100 руб. (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
0%
0%
1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
0%
0%
1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в банкоматах ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
1%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,75% в ПВН ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, Почта Банк)
- СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. (эквивалент) ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию
- не требуется
- не требуется
- пониженная комиссия за снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
- cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-02-23 — единая справочная служба