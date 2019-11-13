Дебетовая карта Mastercard Standard в Синко-Банке
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 15 €
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 000 ₽
Первоначальный взнос: 1000
|Выпуск и годовое обслуживание
|
20 $
Первоначальный взнос: 20
|Выпуск и годовое обслуживание
|
15 €
Первоначальный взнос: 15
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 300 руб. ( 1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл. (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 6 долл. ( 1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных (в эквиваленте): до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 2 евро (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 5 евро (1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас» )
|Лимиты по операциям
|снятие наличных (в эквиваленте): до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|13.11.2019 19:03
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 19:03
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 19:03
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Дебетовая карта "Mastercard Standard"
Дебетовая карта — чрезвычайно популярный карточный продукт в Российской Федерации. В данной статье рассмотрены характеристики, некоторые разновидности карточек и способы их получения.
Что это такое
Карта Mastercard Standard Синко-Банка предназначена для хранения собственных сбережений, получения переводов, оплаты приобретений в торговых точках, онлайн-магазинах и т. д. Их также применяют для регулярного перечисления разнообразных выплат (зарплаты, пенсии, стипендии).
Этот инструмент считается своеобразным электронным кошельком: по факту все деньги, принадлежащие человеку, размещены на счете в банке, но такая карточка предоставляет круглосуточный доступ к нему.
Это дает возможность защитить накопления от утраты — потеряв пластик, его держатель больше ничего не лишится.
Как заказать
Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь паспорт, по которому и будет осуществляться оформление. В нем также должен быть проставлен штамп о регистрации по месту проживания в стране.
Дебетовый пластик доступен тем, кому уже исполнилось 14 лет.
Заказ делается одним из двух способов:
- в любом из банковских отделений при обращении к сотруднику;
- заполнением онлайн-заявки с указанием в ней типа карточки и офиса, из которого будет удобно ее забрать.
Для обращения стоит выбирать филиал, в который действительно можно быстро добраться, чтобы впоследствии затраты времени и усилий максимально сократились.
Перечень обязательных документов:
- паспорт соискателя;
- заполненная анкета.
По окончании оформления клиент также подписывает заключенный договор. Если этим занимается другой человек, он должен иметь нотариально заверенную доверенность.
На изготовление Mastercard Standard карты Синко-Банка уйдет не больше двух недель. Статус заказа, местонахождение и дату доставки обычно можно посмотреть в официальном приложении ФО.
Об особенностях
Чем описываемый продукт хорош:
- компактностью;
- возможностью сэкономить время его владельца;
- скоростью получения денег;
- круглосуточным обслуживанием;
- надежностью и безопасностью;
- оформлением страхования;
- многофункциональностью (возможна не только оплата, но и переводы, погашение задолженностей и т. д.);
- возможностью накопления;
- получением приятных льгот и бонусов.
Использование
Оплачивать покупки карточкой очень легко:
- в интернете достаточно ввести в форму реквизиты;
- в торговых точках пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а оплата подтверждается вводом ПИН-кода.
Если товары стоят меньше 1000 рублей, код не нужен.
Пополняется счет в банкоматах, кассах, через «Личный кабинет», «Мобильный банк» или СМС-сообщения. Снимаются деньги тоже просто — для этого можно обращаться даже в кассы дочерних ФО.
Чтобы сделать безошибочный выбор и заключить выгодную сделку с компанией, при подборе подходящей Mastercard Standard карты по условиям и параметрам следует пользоваться сайтом Banki.ru. Наш сервис позволит посетителю изучить абсолютно все, что касается привлекшего его продукта, даже новостные материалы, прежде чем он подаст заявку. Здесь можно узнать, какое предложение в точности соответствует предпочтениям, требованиям и стилю жизни соискателя. Только после этого стоит нажимать кнопку «Онлайн-заявка».