Дебетовая карта Mastercard Standard в Синко-Банке

Mastercard Standard — Синко-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 ₽
Первоначальный взнос: 1000
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 300 руб. ( 1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ +/- 1 п.п.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию (бесплатно в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения
Дата актуализации 13.11.2019 19:03
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 19:03
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за получение наличных в устройствах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • крупная комиссия за запрос баланса в сторонних банкоматах
Дата актуализации 13.11.2019 19:03
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Standard» в 1 городе России
1 009
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Справочная информация
ООО КБ «СИНКО-БАНК»
Адрес
107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1
ОГРН
1027739563610
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 737-41-40

Дебетовая карта "Mastercard Standard"


Дебетовая карта — чрезвычайно популярный карточный продукт в Российской Федерации. В данной статье рассмотрены характеристики, некоторые разновидности карточек и способы их получения.

Что это такое

Карта Mastercard Standard Синко-Банка предназначена для хранения собственных сбережений, получения переводов, оплаты приобретений в торговых точках, онлайн-магазинах и т. д. Их также применяют для регулярного перечисления разнообразных выплат (зарплаты, пенсии, стипендии).

Этот инструмент считается своеобразным электронным кошельком: по факту все деньги, принадлежащие человеку, размещены на счете в банке, но такая карточка предоставляет круглосуточный доступ к нему.

Это дает возможность защитить накопления от утраты — потеряв пластик, его держатель больше ничего не лишится.

Как заказать

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь паспорт, по которому и будет осуществляться оформление. В нем также должен быть проставлен штамп о регистрации по месту проживания в стране.

Дебетовый пластик доступен тем, кому уже исполнилось 14 лет.

Заказ делается одним из двух способов:

  • в любом из банковских отделений при обращении к сотруднику;
  • заполнением онлайн-заявки с указанием в ней типа карточки и офиса, из которого будет удобно ее забрать.

Для обращения стоит выбирать филиал, в который действительно можно быстро добраться, чтобы впоследствии затраты времени и усилий максимально сократились.

Перечень обязательных документов:

  • паспорт соискателя;
  • заполненная анкета.

По окончании оформления клиент также подписывает заключенный договор. Если этим занимается другой человек, он должен иметь нотариально заверенную доверенность.

На изготовление Mastercard Standard карты Синко-Банка уйдет не больше двух недель. Статус заказа, местонахождение и дату доставки обычно можно посмотреть в официальном приложении ФО.

Об особенностях

Чем описываемый продукт хорош:

  • компактностью;
  • возможностью сэкономить время его владельца;
  • скоростью получения денег;
  • круглосуточным обслуживанием;
  • надежностью и безопасностью;
  • оформлением страхования;
  • многофункциональностью (возможна не только оплата, но и переводы, погашение задолженностей и т. д.);
  • возможностью накопления;
  • получением приятных льгот и бонусов.

Использование

Оплачивать покупки карточкой очень легко:

  • в интернете достаточно ввести в форму реквизиты;
  • в торговых точках пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а оплата подтверждается вводом ПИН-кода.

Если товары стоят меньше 1000 рублей, код не нужен.

Пополняется счет в банкоматах, кассах, через «Личный кабинет», «Мобильный банк» или СМС-сообщения. Снимаются деньги тоже просто — для этого можно обращаться даже в кассы дочерних ФО.

Чтобы сделать безошибочный выбор и заключить выгодную сделку с компанией, при подборе подходящей Mastercard Standard карты по условиям и параметрам следует пользоваться сайтом Banki.ru. Наш сервис позволит посетителю изучить абсолютно все, что касается привлекшего его продукта, даже новостные материалы, прежде чем он подаст заявку. Здесь можно узнать, какое предложение в точности соответствует предпочтениям, требованиям и стилю жизни соискателя. Только после этого стоит нажимать кнопку «Онлайн-заявка».

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