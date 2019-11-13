



Дебетовая карта — чрезвычайно популярный карточный продукт в Российской Федерации. В данной статье рассмотрены характеристики, некоторые разновидности карточек и способы их получения.

Что это такое

Карта Mastercard Standard Синко-Банка предназначена для хранения собственных сбережений, получения переводов, оплаты приобретений в торговых точках, онлайн-магазинах и т. д. Их также применяют для регулярного перечисления разнообразных выплат (зарплаты, пенсии, стипендии).

Этот инструмент считается своеобразным электронным кошельком: по факту все деньги, принадлежащие человеку, размещены на счете в банке, но такая карточка предоставляет круглосуточный доступ к нему.

Это дает возможность защитить накопления от утраты — потеряв пластик, его держатель больше ничего не лишится.

Как заказать

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь паспорт, по которому и будет осуществляться оформление. В нем также должен быть проставлен штамп о регистрации по месту проживания в стране.

Дебетовый пластик доступен тем, кому уже исполнилось 14 лет.

Заказ делается одним из двух способов:

в любом из банковских отделений при обращении к сотруднику;

заполнением онлайн-заявки с указанием в ней типа карточки и офиса, из которого будет удобно ее забрать.

Для обращения стоит выбирать филиал, в который действительно можно быстро добраться, чтобы впоследствии затраты времени и усилий максимально сократились.

Перечень обязательных документов:

паспорт соискателя;

заполненная анкета.

По окончании оформления клиент также подписывает заключенный договор. Если этим занимается другой человек, он должен иметь нотариально заверенную доверенность.

На изготовление Mastercard Standard карты Синко-Банка уйдет не больше двух недель. Статус заказа, местонахождение и дату доставки обычно можно посмотреть в официальном приложении ФО.

Об особенностях

Чем описываемый продукт хорош:

компактностью;

возможностью сэкономить время его владельца;

скоростью получения денег;

круглосуточным обслуживанием;

надежностью и безопасностью;

оформлением страхования;

многофункциональностью (возможна не только оплата, но и переводы, погашение задолженностей и т. д.);

возможностью накопления;

получением приятных льгот и бонусов.

Использование

Оплачивать покупки карточкой очень легко:

в интернете достаточно ввести в форму реквизиты;

в торговых точках пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а оплата подтверждается вводом ПИН-кода.

Если товары стоят меньше 1000 рублей, код не нужен.

Пополняется счет в банкоматах, кассах, через «Личный кабинет», «Мобильный банк» или СМС-сообщения. Снимаются деньги тоже просто — для этого можно обращаться даже в кассы дочерних ФО.

Чтобы сделать безошибочный выбор и заключить выгодную сделку с компанией, при подборе подходящей Mastercard Standard карты по условиям и параметрам следует пользоваться сайтом Banki.ru. Наш сервис позволит посетителю изучить абсолютно все, что касается привлекшего его продукта, даже новостные материалы, прежде чем он подаст заявку. Здесь можно узнать, какое предложение в точности соответствует предпочтениям, требованиям и стилю жизни соискателя. Только после этого стоит нажимать кнопку «Онлайн-заявка».