Дебетовая карта Mastercard Platinum в Синко-Банке
- стоимость обслуживания 7 000 ₽
- стоимость обслуживания 110 $
- стоимость обслуживания 100 €
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
7 000 ₽
Первоначальный взнос: 7000
|Выпуск и годовое обслуживание
|
110 $
Первоначальный взнос: 110
|Выпуск и годовое обслуживание
|
100 €
Первоначальный взнос: 100
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 300 руб. (1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 3 долл. (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 6 долл. (1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных (в эквиваленте): до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 2 евро (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 5 евро (1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных (в эквиваленте): до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 19:03
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|13.11.2019 19:03
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|13.11.2019 19:03
Предложения месяца
- Адрес
- 107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1
- ОГРН
- 1027739563610
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 737-41-40
Дебетовая карта "Mastercard Platinum"
Банковская система в РФ развивается, рынок стабилизируется, и в связи с этим все популярнее становятся разнообразные продукты, к примеру дебетовые карты. Перед тем как подать заявку на получение такого инструмента, стоит понять, для чего он необходим и как им правильно пользоваться.
Многие клиенты, когда речь заходит о платежных карточках, именуют их «кредитками», хотя такое название ошибочно. Дебетовая карта — своеобразный кошелек, позволяющий рассчитываться безналичным способом. На кредитке лежат заемные средства, взятые у банка, а на расчетном счете — деньги, которые принадлежат клиенту. Здесь можно хранить неограниченную сумму, не беспокоясь о ее безопасности, кроме того, некоторые продукты даже позволяют получать прибыль.
Основные моменты
Карта Mastercard Platinum Синко-Банка используется для оплаты товаров и услуг через терминал, снятия наличных в банкомате и осуществления онлайн-покупок.
Не каждая карточка способна приносить своему владельцу прибыль, но такая возможность существует, если соискатель подаст заявку на оформление «доходного» продукта, позволяющего начислять процент на остаток средств на счете.
ДК бывают разными: одни применяются только для совершения платежей в интернете, другие универсальны и обладают большим функционалом. Различия встречаются и в географии использования, поэтому такие нюансы стоит уточнять заранее.
Существуют неименные и именные карты. Первые оформляются за несколько минут, если же потребитель заказал пластик второго типа, ему придется ожидать около двух недель (конкретный срок изготовления устанавливается банком-эмитентом).
При подписании соглашения необходимо узнать о наличии дополнительных комиссий за обслуживание и платных опций, которые могут быть активированы.
Заказ карты
С получением Mastercard Platinum карты Синко-Банка все очень просто — соискатель, имеющий при себе паспорт, выполняет следующие действия:
- Выбирает ФО, Mastercard Platinum карту, условия ее оформления и использования. Обратить внимание абсолютно на все и ничего не упустить поможет сайт Banki.ru. Пользователь обозначит, что его интересует, а затем из представленных вариантов выделит наиболее подходящий по всем характеристикам.
- Нажимает кнопку «Онлайн-заявка».
- Заполняет анкету, вносит туда персональную информацию и паспортные данные.
- Связывается с менеджером и окончательно заключает сделку.
- Получает карточку.
Каковы плюсы
Почему ДК настолько востребованы:
- гарантия безопасности;
- удобство использования;
- отсутствие трудностей с декларированием дохода при выезде за границу;
- возможность постоянно контролировать траты;
- широкая география;
- оплата любых покупок и услуг через интернет, без ожидания в очередях;
- начисление прибыли на остаток и кешбэка.
Как пользоваться
Использовать карточку удобно, и с ней, в отличие от кредитки, не придется думать о том, в какое время понадобится внести деньги на счет, чтобы погасить долг. Пополнения для дальнейшего применения осуществляются тогда, когда нужно владельцу, либо он получает на ДК зарплату, пенсию, стипендию и т. д. Покупки в офлайн и онлайн-точках оплачиваются моментально: в первом случае пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а во втором требуется указание реквизитов.