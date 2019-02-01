Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Unembossed

Mastercard Unembossed

Мир

Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay

Начисление процентов на остаток средств на счете по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата – ежеквартально

Начисление процентов на остаток средств на счете по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата – ежеквартально

Начисление процентов на остаток средств на счете по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата – ежеквартально

Выпуск и обслуживание 0 ₽

Выпуск и обслуживание 0 $

Выпуск и обслуживание 0 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям покупки: до 900 000 руб. в день, до 4 500 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям покупки: до 15 000 долл. в день, до 75 000 долл. в месяц; снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 7 500 долл. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям покупки: до 15 000 евро в день, до 75 000 евро в месяц; снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 7 500 евро в месяц