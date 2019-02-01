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Союз, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Дебетовая

Мир — Союз
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • Мир — Союз
  • Mastercard Standard — Союз
  • Visa Classic — Союз
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
  • Мир
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
по ставке вклада «До востребования», начисление - ежемесячно, выплата– ежеквартально
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
покупки: до 900 000 руб. в день, до 4 500 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 180 000 руб. в день, до 450 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • дисконтная программа Cashberry для рублевых карт;
  • дисконтная программа «Все скидки сразу!» (держателям карт VISA и Mastercard)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • дорогое обслуживание валютных карт
Особые ограничения
  • счет в евро открывается только к картам Mastercard
Дата актуализации
01.02.2019 14:19
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 21 городе России
8 596
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт