Тройка-Д Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Тройка-Д Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания 100 $
- cash back до 10%
- стоимость обслуживания 75 €
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
в рамках акции до 28 февраля 2019 начисляется при сумме от 25 000 до 50 000 руб. в месяц:
- 1% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
- 3% от оплаты услуг АЗС
при сумме от 50 000,01 до 75 000 руб. в месяц:
- 2% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
- 5% от оплаты услуг АЗС
при сумме от 75 000,01 руб. в месяц:
- 3% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
10% от оплаты услуг АЗС
макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб.
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Выпуск и обслуживание
100 $
Выпуск и обслуживание
75 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%, мин. 1 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 8 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%, мин. 1 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 6 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- смена ПИН-кода в сторонних банкоматах - 100 руб. / 3,5 долл. / 2,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в сторонних банкоматах;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты в долларах и евро
Дата актуализации
12.02.2019 13:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 783-38-00