Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay для карт Visa Выпуск и обслуживание 7 000 - 18 500 ₽ 7 000 / 18 500 руб. при сроке действия карты 1/ 3 года единовременно за весь срок действия Выпуск и обслуживание 106 - 280 $ 7 000 / 18 500 руб. при сроке действия карты 1/ 3 года единовременно за весь срок действия Выпуск и обслуживание 93 - 247 € 7 000 / 18 500 руб. при сроке действия карты 1 / 3 года единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб.

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование, консьерж-сервис- бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций;

страхование покупок, расширенная гарантия, медицинская и юридическая поддержки;

экстренные сервисы GCAS (Global Customer Assistance Services) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие средств в банкоматах Группы ВТБ;

привилегии от платежной системы Дата актуализации 08.02.2019 14:36 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.