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Престиж-Ультра
Mastercard Gold — Экспобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 200 ₽
- стоимость обслуживания 35 $
- стоимость обслуживания 30 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay /Google Pay
Выпуск и обслуживание
2 200 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
35 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
30 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день и в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день и в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 евро - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 евро - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день и в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в стороннем банкомате - 20 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков на территории РФ
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
11.02.2019 16:46
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Престиж-Ультра» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 500-07-70 — единая справочная служба