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Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая (с индивидуальным дизайном)

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 050 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга;
  • возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое

бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:

  • 0,5% от стоимости любых покупок;
  • до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;
  • максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 1 000 бонусов;

(срок действия бонусов - 24 мес.)

Выпуск и обслуживание
1 050 ₽

со 2-го года: 750 руб.; 1 050 руб. - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 300 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 300 руб.
  • 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. (эквивалент) за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • СМС-информирование - 69 руб. (эквивалент) ежемесячно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • смена ПИН-кода в банкоматах Банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН у партнеров
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Дата актуализации
05.02.2019 12:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая (с индивидуальным дизайном)» в 7 городах России
36 943
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба