Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация карты могут быть использованы исключительно для оплаты детских товаров в специализированных магазинах;

на картсчет зачисляются только детские пособия, поступающие из бюджета Санкт-Петербурга;

карты выдаются в МФЦ через 3 месяца после подачи полного пакета документов, подтверждающих право на компенсационные выплаты Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты Особые ограничения предназначена для зачисления только детских пособий, поступающих из бюджета Санкт-Петербурга;

снятие наличных по карте не предусмотрено;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 12:26 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.