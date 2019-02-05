Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Детская
Мир Классическая «Детская карта» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- карты могут быть использованы исключительно для оплаты детских товаров в специализированных магазинах;
- на картсчет зачисляются только детские пособия, поступающие из бюджета Санкт-Петербурга;
- карты выдаются в МФЦ через 3 месяца после подачи полного пакета документов, подтверждающих право на компенсационные выплаты
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты
Особые ограничения
- предназначена для зачисления только детских пособий, поступающих из бюджета Санкт-Петербурга;
- снятие наличных по карте не предусмотрено;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 12:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детская» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба