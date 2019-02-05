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Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Детская

Мир Классическая «Детская карта» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • карты могут быть использованы исключительно для оплаты детских товаров в специализированных магазинах;
  • на картсчет зачисляются только детские пособия, поступающие из бюджета Санкт-Петербурга;
  • карты выдаются в МФЦ через 3 месяца после подачи полного пакета документов, подтверждающих право на компенсационные выплаты
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты
Особые ограничения
  • предназначена для зачисления только детских пособий, поступающих из бюджета Санкт-Петербурга;
  • снятие наличных по карте не предусмотрено;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 12:26
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детская» в 7 городах России
36 908
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба