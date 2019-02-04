Авангард, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Express Card
Visa Electron — Авангард
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron Non-Personalized
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- моментальная выдача карты;
- снятие наличных не предусмотрено, карту можно использовать для оплаты в интернете, операции перевода с карты на карту в сторонних интернет-сервисах, операции в интернет-банке и т. п.
Дата актуализации
04.02.2019 13:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Express Card» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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