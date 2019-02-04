Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Non-Personalized Технологические особенности моментальная выдача карты Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения моментальная выдача карты;

снятие наличных не предусмотрено, карту можно использовать для оплаты в интернете, операции перевода с карты на карту в сторонних интернет-сервисах, операции в интернет-банке и т. п. Дата актуализации 04.02.2019 13:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.