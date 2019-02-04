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Авангард, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Express Card

Visa Electron — Авангард
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Оформить карту
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron Non-Personalized
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • моментальная выдача карты;
  • снятие наличных не предусмотрено, карту можно использовать для оплаты в интернете, операции перевода с карты на карту в сторонних интернет-сервисах, операции в интернет-банке и т. п.
Дата актуализации
04.02.2019 13:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Express Card» в 83 городах России
39 682
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 68
Банкоматы 46
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Телефоны
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