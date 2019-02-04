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Расчетная Gold
Mastercard Gold — Авангардеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 150 $
- стоимость обслуживания 150 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
со 2-го года: 0- 3 000 руб.
- комиссия не взимается при среднемесячном обороте за 12 месяцев свыше 20 000 руб.
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
150 $
со 2-го года: 0- 150 долл.
- комиссия не взимается при среднемесячном обороте за 12 месяцев свыше 20 000 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
150 €
со 2-го года: 0- 150 евро
- комиссия не взимается при среднемесячном обороте за 12 месяцев свыше 20 000 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл.в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- карта Priority Pass, страхование выезжающих за рубеж от несчастного случая / внезапного заболевания - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- карта IAPA - 3 000 руб.;
- комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание карты со 2-го года
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты в долларах США или евро
Дата актуализации
04.02.2019 13:58
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Gold» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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