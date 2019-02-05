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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Форбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Первоначальный взнос: в размере палаты за первый год осблуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 0,5% при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 30 000 руб. в месяц
- 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки (в т. ч. через Интернет): до 600 000 руб. в день (установка индивидуальных лимитов - 100 руб.)
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% от суммы операции;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие до 30 000 руб. в месяц в любых банкоматах;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
05.02.2019 11:57
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8-800-511-86-97(499) 705-86-97