Витабанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Персональная
MasterCard Standard — Витабанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 480 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
480 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 100 000 руб. в месяц
- 0,5% свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 100 000 руб. в месяц
- 0,5% свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% + 200 руб.
- 0% до 100 000 руб. в месяц в банкоматах группы ВТБ
- 0,5% свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- смена ПИН-кода - 50 руб. за каждую операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
14.02.2019 10:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Персональная» в 1 городе России
3 070Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
- Адрес
- 195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-99-99