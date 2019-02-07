Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Выпуск и обслуживание 500 ₽

Выпуск и обслуживание 8 $ 500 руб. (эквивалент)

Выпуск и обслуживание 7 € 500 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1 %, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб., в месяц, в кассе банка и банкоматах до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 2 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1 %, мин. 2 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах до 1 500 долл. в день, до 4 500 долл. в месяц, в кассе банка и банкоматах до 1 500 долл. в день, до 7 500 долл. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1 %, мин. 1,5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1 %, мин. 1,5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах до 1 300 евро в день, до 4 000 евро в месяц, в кассе банка и банкоматах до 1 300 евро в день, до 6 500 евро в месяц