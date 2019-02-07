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Дебетовая Infinite
Visa Infinite — Заубер Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 8 000 ₽
- стоимость обслуживания 121 $
- стоимость обслуживания 107 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
8 000 ₽
Первоначальный взнос: 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
121 $
8 000 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: 100 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
107 €
8 000 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: 100 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1 %, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1 %, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1 %, мин. 2 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1 %, мин. 2 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 3 000 долл. в день, до 9 000 долл. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 7 500 долл. в день, до 30 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1 %, мин. 1,5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1 %, мин. 1,5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 2 700 евро в день, до 8 000 евро в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 6 500 евро в день, до 27 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб./ 0,5 долл. /0,5 евро(эквивалент) за операцию;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1-1,7% в зависимости от вида операции;
- СМС-информирование - бесплатно;
- экстренные перевыпуск карты и выдача наличных за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- требуется крупный первоначальный взнос
Дата актуализации
07.02.2019 17:38
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
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