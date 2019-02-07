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Дебетовая Infinite

Visa Infinite — Заубер Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 8 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
8 000 ₽
Первоначальный взнос: 100 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1 %, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1 %, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах - до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц, в кассе банка и банкоматах - до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб./ 0,5 долл. /0,5 евро(эквивалент) за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 1-1,7% в зависимости от вида операции;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • экстренные перевыпуск карты и выдача наличных за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • требуется крупный первоначальный взнос
Дата актуализации
07.02.2019 17:38
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 2 городах России
5 704
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
Сайт
www.sauberbank.com
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04