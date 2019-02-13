Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Maestro

Технологические особенности чип

Выпуск и обслуживание 200 ₽

Выпуск и обслуживание 3 $ 200 руб. (эквивалент)

Выпуск и обслуживание 3 € 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 100 руб.

1%, мин. 20 руб. в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 150 руб.

1,2%, мин. 50 руб. в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 100 000 руб. в день (в ПВН), не более 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 100 руб. (эквивалент)

1%, мин. 20 руб. (эквивалент) в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 100 руб. (эквивалент)

1%, мин. 20 руб. (эквивалент) в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 100 000 руб. в день (в ПВН), не более 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 100 руб. (эквивалент)

1%, мин. 20 руб. (эквивалент) в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 100 руб. (эквивалент)

1%, мин. 20 руб. (эквивалент) в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день (в банкоматах), 100 000 руб. в день (в ПВН), не более 500 000 руб. в месяц