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Прайм Финанс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Прайм Финанс
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 800 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Standard — Прайм Финанс
  • Visa Classic — Прайм Финанс
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
на ежедневный остаток
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 250 руб.
  • 0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 250 руб.
  • 0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных и покупки: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
  • процент за технический овердрафт - 24% годовых;
  • смена ПИН-кода в банкоматах Банка - 400 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров
Дата актуализации
11.02.2019 17:32
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
2 315
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Справочная информация
АО «Банк «Прайм Финанс»
Адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б
Сайт
pfbank.ru
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Телефоны
(812) 331-31-66