Прайм Финанс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Прайм Финансеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 38 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 34 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
на ежедневный остаток
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
на ежедневный остаток
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
на ежедневный остаток
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Выпуск и обслуживание
38 $
2 500 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
34 €
2 500 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных и покупки: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных и покупки (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 250 руб.
- 0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных и покупки (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
- процент за технический овердрафт - 24% годовых;
- смена ПИН-кода в банкоматах Банка - 400 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров
Дата актуализации
11.02.2019 17:32
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
2 204Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Прайм Финанс»
- Адрес
- 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б
- Сайт
- pfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 331-31-66