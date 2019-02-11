Обслуживание карты

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Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток 3%

Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток 0,5%

Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток 0,5%

Выпуск и обслуживание 2 500 ₽

Выпуск и обслуживание 38 $ 2 500 руб. (эквивалент)

Выпуск и обслуживание 34 € 2 500 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 250 руб.

0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 250 руб.

0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных и покупки: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 250 руб.

0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров (в эквиваленте)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 250 руб.

0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров (в эквиваленте)

Лимиты по операциям снятие наличных и покупки (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 250 руб.

0,75%, мин. 100 руб. в банкоматах банков-партнеров (в эквиваленте)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 250 руб.

0,75%, мин. 100 руб. в ПВН банков-партнеров (в эквиваленте)

Лимиты по операциям снятие наличных и покупки (в эквиваленте): до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц (установление индивидуального лимита - бесплатно)