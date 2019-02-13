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СИАБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard «Взаимная выгода» — СИАБ
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 960 до 1 660 ₽
  • MasterCard Standard «Взаимная выгода» — СИАБ
  • Visa Classic — СИАБ
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип

с индивидуальным дизайном и технологией 3D Secure выпускается карта платежной системы Mastercard

Выпуск и обслуживание
960 - 1 660 ₽

со 2-го года: 960 руб. (со 2-го года плата взимается по 80 руб. в месяц); 1 660 руб. - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • индивидуальный дизайн
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания;
  • платное снятие в ПВН банка;
  • крупная комиссия за снятие в кассах сторонних банков;
Дата актуализации
13.02.2019 09:43
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
4 640
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Сайт
www.siab.ru
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Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87