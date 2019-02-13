Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип с индивидуальным дизайном и технологией 3D Secure выпускается карта платежной системы Mastercard

Выпуск и обслуживание 960 - 1 660 ₽ со 2-го года: 960 руб. (со 2-го года плата взимается по 80 руб. в месяц); 1 660 руб. - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном

Выпуск и обслуживание 12 - 37 $ со 2-го года: 12 долл. (со 2-го года плата взимается по 1 долл. в месяц); 37 долл. - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном

Выпуск и обслуживание 12 - 37 € со 2-го года: 12 евро (со 2-го года плата взимается по 1 евро в месяц); 37 евро - стоимость первого года обслуживания карты с индивидуальным дизайном

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день (в эквиваленте)