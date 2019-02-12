Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток свыше 50 001 руб. 1% Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток свыше 2 001 долл. 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневныйостаток свыше 2 001 евро 0,5% Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 15 $ Выпуск и обслуживание 15 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.;

2%, мин. 199 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб.;

2%, мин. 199 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 4 долл.;

2%, мин. 4 долл. при снятии свыше 3 001 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 долл.;

2%, мин. 4 долл. при снятии свыше 3 001 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 долл. в день, до 8 500 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 3 001 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 4 евро;

2%, мин. 4 евро при снятии свыше 3 001 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 4 евро;

2%, мин. 4 евро при снятии свыше 3 001 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 евро в день, до 8 500 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы реализована технология бесконтактной оплаты Минусы дополнительная комиссия за снятие свыше 200 000 руб. в месяц в любых устройствах;

дорогое обслуживание валютных карт Дата актуализации 12.02.2019 10:09 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.