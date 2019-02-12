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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Московский Индустриальный Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Gold — Московский Индустриальный Банк
  • Visa Gold — Московский Индустриальный Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
на ежедневный остаток свыше 50 001 руб.
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 199 руб.
  • 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 199 руб.
  • 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
12.02.2019 10:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 113 городах России
38 851
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба