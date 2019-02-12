Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Московский Индустриальный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 40 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 40 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
на ежедневный остаток свыше 50 001 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
на ежедневный остаток свыше 2 001 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
на ежедневный остаток свыше 2 001 евро
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Выпуск и обслуживание
40 $
Выпуск и обслуживание
40 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 199 руб.
- 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 199 руб.
- 4%, мин. 199 руб. при снятии свыше 500 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 4 долл.;
- 4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 долл.;
- 4%, мин. 4 долл. при снятии свыше 6 501 долл. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. в день, до 14 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 4 евро;
- 4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 4 евро;
- 4%, мин. 4 евро при снятии свыше 6 501 евро в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 евро в день, до 14 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
12.02.2019 10:09
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 113 городах России
38 851Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-74-74 — единая справочная служба