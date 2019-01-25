программа лояльности Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера:

1 миля за каждые 30 руб. / 1 долл. / 1 евро, потраченные по карте;

0,5 / 1 миля в зависимости от суммы произведенных трат за месяц за каждые 30 руб. / 1 долл. / 1 евро (премиальные мили, начисляемые со 2-го расчетного периода)

Максимальное количество премиальных миль, начисляемых за отчетный период, составляет не более 12 000 миль