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Travel Miles

Mastercard World «Газпромбанк — Travel Miles» — Газпромбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard World «Газпромбанк — Travel Miles» — Газпромбанк
  • Visa Gold «Travel Miles» — Газпромбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
комплект
  • Visa Gold
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • комплект карт включает в себя основную карту Visa и дополнительную Mastercard;
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • для путешествий

программа лояльности Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера:

  • 1 миля за каждые 30 руб. / 1 долл. / 1 евро, потраченные по карте;
  • 0,5 / 1 миля в зависимости от суммы произведенных трат за месяц за каждые 30 руб. / 1 долл. / 1 евро (премиальные мили, начисляемые со 2-го расчетного периода)

Максимальное количество премиальных миль, начисляемых за отчетный период, составляет не более 12 000 миль

Выпуск и обслуживание
1 500 ₽

единовременно за весь срок действия карты (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5%, мин. 150 руб.;
  • 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных по карте World - 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц, Gold - до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия 1% от суммы наличных операции;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
  • экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготное получение наличных в устройствах банков-партнеров;
  • бонусная программа
Минусы
  • комиссия взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
25.01.2019 10:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Miles» в 213 городах России
63 445
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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