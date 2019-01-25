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Travel Miles
Mastercard World «Газпромбанк — Travel Miles» — Газпромбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 23 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 20 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
комплект
комплект
- Visa Gold
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- комплект карт включает в себя основную карту Visa и дополнительную Mastercard;
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- для путешествий
программа лояльности Travel Miles: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые можно использовать для бронирования авиабилетов (380 авиакомпаний), номеров в отелях, билетов на Аэроэкспресс, аренду автомобиля и заказ трансфера:
- 1 миля за каждые 30 руб. / 1 долл. / 1 евро, потраченные по карте;
- 0,5 / 1 миля в зависимости от суммы произведенных трат за месяц за каждые 30 руб. / 1 долл. / 1 евро (премиальные мили, начисляемые со 2-го расчетного периода)
Максимальное количество премиальных миль, начисляемых за отчетный период, составляет не более 12 000 миль
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Выпуск и обслуживание
23 $
1 500 руб. (эквивалент) единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Выпуск и обслуживание
20 €
1 500 руб. (эквивалент) единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных по карте World - 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц, Gold - до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных по карте World - 2 400 долл. в день, 16 000 долл. в месяц, Gold - до 3 200 долл. в день, до 24 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных по карте World - 2 100 евро в день, 14 000 евро в месяц, Gold - до 2 800 евро в день, до 21 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1% от суммы наличных операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготное получение наличных в устройствах банков-партнеров;
- бонусная программа
Минусы
- комиссия взимается сразу за весь срок действия карты
Дата актуализации
25.01.2019 10:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Miles» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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