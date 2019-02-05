Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 7 500 ₽ единовременно за весь срок действия карты - 2 года Выпуск и обслуживание 114 $ 7 500 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года Выпуск и обслуживание 100 € 7 500 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года Снятие наличных в банкоматах банка не производится Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,5%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты Снятие наличных в ПВН других банков 1,4%, мин. 150 руб.

в ПВН Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,5%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты Снятие наличных в банкоматах банка не производится Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: 1,3%, мин. 30 руб. при снятии иностранной валюты; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты в эквиваленте Снятие наличных в ПВН других банков 1,4%, мин. 150 руб.

в ПВН Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: 1,3%, мин. 30 руб. при снятии иностранной валюты; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты в эквиваленте Снятие наличных в банкоматах банка не производится Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: 1,3%, мин. 30 руб. при снятии иностранной валюты; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты в эквиваленте Снятие наличных в ПВН других банков 1,4%, мин. 150 руб.

в ПВН Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: 1,3%, мин. 30 руб. при снятии иностранной валюты; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты в эквиваленте Дополнительная информация конвертация - по курсу банка + 1% от суммы операции;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (10 руб. в банкоматах Банка "Санкт-Петербург") Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров

бесплатное СМС-информирование Минусы отсутствие собственных банкоматов банка Дата актуализации 05.02.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.