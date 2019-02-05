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Сити Инвест Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Платежная Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 7 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
7 500 ₽

единовременно за весь срок действия карты - 2 года

Снятие наличных в банкоматах банка

не производится

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,5%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,4%, мин. 150 руб.
  • в ПВН Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,5%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка + 1% от суммы операции;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (10 руб. в банкоматах Банка "Санкт-Петербург")
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
05.02.2019 17:11
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная Gold» в 1 городе России
1 501
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Справочная информация
АО «Сити Инвест Банк»
Адрес
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, литер А
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
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Телефоны
(812) 324-06-90