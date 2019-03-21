Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Non-Personalized Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 300 ₽ Выпуск и обслуживание 5 $ Выпуск и обслуживание 5 € Снятие наличных в банкоматах банка 0%;

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0%;

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц

1%, мин. 200 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день в устройствах банка, до 10 000 долл. (эквивалент) в месяц в устройствах сторонних банков Снятие наличных в банкоматах банка 0%;

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0%;

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц

1%, мин. 5 долл. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 7 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 10 000 долл. в месяц в устройствах сторонних банков Снятие наличных в банкоматах банка 0%;

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0%;

1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц

1%, мин. 5 евро при снятии свыше 5 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 7 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах банка, до 10 000 долл. (эквивалент) в месяц в устройствах сторонних банков Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,45 долл. / 0,45 евро за операцию;

СМС-информирование - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;

процент за технический овердрафт - 72% годовых в рублях, 36% годовых в валюте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных до 5 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Дата актуализации 21.03.2019 11:17 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.