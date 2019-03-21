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Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Моментальная

Mastercard Standard — Таврический
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed Non-Personalized
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%;
  • 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%;
  • 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 200 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц
  • 1,5% при снятии валюты, отличной от валюты счета (дополнительно)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день в устройствах банка, до 10 000 долл. (эквивалент) в месяц в устройствах сторонних банков
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,45 долл. / 0,45 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
  • процент за технический овердрафт - 72% годовых в рублях, 36% годовых в валюте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных до 5 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
21.03.2019 11:17
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 5 городах России
7 722
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
ОГРН
1027800000315
Сайт
www.tavrich.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12