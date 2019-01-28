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Драйв
Mastercard World «АвтоКарта» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 600 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
- 3% от стоимости покупок на АЗС;
- 1% от суммы любых покупок;
- мин. 30 руб., макс. 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
3 600 ₽
по 300 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков группы UniCredit;
- 0% за первые 2 снятия в месяц в рублях, 1%, мин. 300 руб. в остальных случаях
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. (3 000 долл. / евро) в день, до 500 000 руб. (10 000 долл. / евро) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- услуга "Пакет водителя" (подвоз топлива, эвакуация автомобиля, оплата такси, замена поврежденных колес и др.);
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
- 2 дополнительные карты World Mastercard - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатное получение наличных рублей (2 операции в месяц) в любых банкоматах;
- наличие cash back
Минусы
- дорогое обслуживание;
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Драйв"
Дата актуализации
28.01.2019 10:05
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Драйв» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
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