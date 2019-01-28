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ЮниКредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Драйв

Mastercard World «АвтоКарта» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 600 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
  • 3% от стоимости покупок на АЗС;
  • 1% от суммы любых покупок;
  • мин. 30 руб., макс. 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
3 600 ₽

по 300 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% в банкоматах банков группы UniCredit;
  • 0% за первые 2 снятия в месяц в рублях, 1%, мин. 300 руб. в остальных случаях
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. (3 000 долл. / евро) в день, до 500 000 руб. (10 000 долл. / евро) в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • услуга "Пакет водителя" (подвоз топлива, эвакуация автомобиля, оплата такси, замена поврежденных колес и др.);
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
  • 2 дополнительные карты World Mastercard - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное получение наличных рублей (2 операции в месяц) в любых банкоматах;
  • наличие cash back
Минусы
  • дорогое обслуживание;
  • наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Драйв"
Дата актуализации
28.01.2019 10:05
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Драйв» в 34 городах России
31 423
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба