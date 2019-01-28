Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 3% 3% от стоимости покупок на АЗС;

1% от суммы любых покупок;

мин. 30 руб., макс. 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 3 600 ₽ по 300 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков группы UniCredit;

0% за первые 2 снятия в месяц в рублях, 1%, мин. 300 руб. в остальных случаях Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. (3 000 долл. / евро) в день, до 500 000 руб. (10 000 долл. / евро) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

услуга "Пакет водителя" (подвоз топлива, эвакуация автомобиля, оплата такси, замена поврежденных колес и др.);

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;

2 дополнительные карты World Mastercard - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт не взимается Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатное получение наличных рублей (2 операции в месяц) в любых банкоматах;

наличие cash back Минусы дорогое обслуживание;

наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Драйв" Дата актуализации 28.01.2019 10:05 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.