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Visa Rewards
Visa Classic «Visa Rewards» — Связь-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:
- 1 балл за каждые 100 руб. покупки
накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на полную или частичную оплату авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 180 руб.;
- 0% в банкоматахбанков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимитов - 0,5% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 2% при совершении операций за рубежом в валюте, отличной от долларов США или евро;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно;
- возможен перевод пенсионных и иных социальных отчислений на карту
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- льготное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- бонусная программа;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
04.02.2019 09:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Rewards» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба