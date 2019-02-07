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Агропромкредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Подарок

Visa Electron «Подарочная карта» — Агропромкредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
начисление - ежемесячно
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 90 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 90 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;
  • СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания валютных карт;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • карта оформляется на имя человека, которому будет подарена
Дата актуализации
07.02.2019 14:21
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарок» в 25 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба