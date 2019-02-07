Обслуживание карты Тип карты Visa Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты Начисление процентов на остаток средств на счете начисление - ежемесячно 1% Начисление процентов на остаток средств на счете начисление - ежемесячно 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете начисление - ежемесячно 0,5% Выпуск и обслуживание 200 ₽ Выпуск и обслуживание 7 $ Выпуск и обслуживание 7 € Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 75 000 руб. (эквивалент) в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых по счету в рублях, 30% годовых по валютным счетам;

СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания валютных карт;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения карта оформляется на имя человека, которому будет подарена Дата актуализации 07.02.2019 14:21 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.