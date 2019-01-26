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Газпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Предоплаченная (без идентификации)

MasterCard Gift «Подарочная карта» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gift
Технологические особенности
  • неименная
Выпуск и обслуживание
100 ₽

единовременно за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
покупки: до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможен перевыпуск карты при размагничивании магнитной полосы, если по карте не было совершено ни одной расходной операции;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • платежный лимит - до 15 000 руб.;
  • пополнение в сети обслуживания банка и банковских платежных агентов - бесплатно;
  • после окончания срока действия карты клиент может перевести с нее остаток денежных средств на банковский счет;
  • запрос баланса в устройствах банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта предназначена для безналичной оплаты товаров и услуг;
  • выдача наличных не предусмотрена
Дата актуализации
26.01.2019 22:56
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Предоплаченная (без идентификации)» в 213 городах России
59 941
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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