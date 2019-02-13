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Виртуальная

MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — СИАБ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 39 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
39 ₽

единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile

Первоначальный взнос: не требуется
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
не более 100 покупок
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 6 мес.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • получение мини-выписки в банкоматах банка и запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию:
  • возможно пополнение
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
13.02.2019 09:51
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
4 445
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
Сайт
www.siab.ru
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Телефоны
8 800 200-81-30 — единая справочная служба
(812) 347-87-87