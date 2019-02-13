СИАБ, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — СИАБ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 39 ₽
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 $
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 €
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
39 ₽
единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile
Первоначальный взнос: не требуется
Выпуск и обслуживание
1 $
единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile
Первоначальный взнос: не требуется
Выпуск и обслуживание
1 €
единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile
Первоначальный взнос: не требуется
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
не более 100 покупок
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
не более 100 покупок
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
не более 100 покупок
Дополнительная информация
- срок действия карты - 6 мес.;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- получение мини-выписки в банкоматах банка и запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию:
- возможно пополнение
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
13.02.2019 09:51
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
- 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Сайт
- www.siab.ru
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