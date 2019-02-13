Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Выпуск и обслуживание 39 ₽ единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile Первоначальный взнос: не требуется Выпуск и обслуживание 1 $ единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile Первоначальный взнос: не требуется Выпуск и обслуживание 1 € единовременно в момент выпуска через SIAB-Online или SIAB-Mobile Первоначальный взнос: не требуется Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям не более 100 покупок Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям не более 100 покупок Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям не более 100 покупок Дополнительная информация срок действия карты - 6 мес.;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

получение мини-выписки в банкоматах банка и запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию:

возможно пополнение Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 13.02.2019 09:51 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.