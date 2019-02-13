Александровский, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Черничная
Visa Gold «Черничная» — Александровский
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Выпуск и обслуживание
10 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 150 руб.
- 0% в банкоматах Альфа-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, до 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 2 долл.
- 0% в банкоматах Альфа-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 2 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 долл. в сутки, 7 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 2 евро
- 0% в банкоматах Альфа-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 долл. в сутки, 7 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы наличной операции;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 10:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Черничная» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
- Адрес
- 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
- ОГРН
- 1027800000194
- Сайт
- www.alexbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 324-87-77