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Александровский, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Черничная

Visa Gold «Черничная» — Александровский
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3%, мин. 150 руб.
  • 0% в банкоматах Альфа-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы наличной операции;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 10:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Черничная» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
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Телефоны
(812) 324-87-77