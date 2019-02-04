Фора-Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Фора-Виртуал
Mastercard Virtual «Виртуальная карта» — Фора-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- срок действия карты - не более срока действия основной карты (макс. 1 год);
- макс. 5 одновременно действующих карт;
- пени за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- не требуется внесение первоначальной суммы на карту;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта предназначена для оплаты товаров и услуг в сети интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
04.02.2019 15:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Фора-Виртуал» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба