Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Выпуск и обслуживание 0 ₽ Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

срок действия карты - не более срока действия основной карты (макс. 1 год);

макс. 5 одновременно действующих карт;

пени за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы не требуется внесение первоначальной суммы на карту;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта предназначена для оплаты товаров и услуг в сети интернет, снятие наличных не предусмотрено Дата актуализации 04.02.2019 15:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.