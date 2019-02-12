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НС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Visa Virtual

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽

срок действия карты - 1 год

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
установление индивидуального платежного лимита - 500 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 500 руб. в год;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ +/- 0,5 п. п.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск карты
Особые ограничения
  • карта для покупок через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
12.02.2019 13:49
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Virtual» в 8 городах России
10 867
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 19
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Телефоны
8 (800) 555-43-24