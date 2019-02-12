Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 0 ₽ срок действия карты - 1 год Выпуск и обслуживание 0 $ срок действия карты - 1 год Выпуск и обслуживание 0 € срок действия карты - 1 год Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям установление индивидуального платежного лимита - 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация СМС-информирование - 500 руб. в год;

конвертация - по курсу ЦБ РФ +/- 0,5 п. п.;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск карты Особые ограничения карта для покупок через Интернет, снятие наличных не предусмотрено Дата актуализации 12.02.2019 13:49 Валюта счета: российский рубль

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Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.