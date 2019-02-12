НС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Visa Virtual
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
срок действия карты - 1 год
Выпуск и обслуживание
0 $
срок действия карты - 1 год
Выпуск и обслуживание
0 €
срок действия карты - 1 год
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
установление индивидуального платежного лимита - 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 500 руб. в год;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ +/- 0,5 п. п.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск карты
Особые ограничения
- карта для покупок через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
12.02.2019 13:49
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Virtual» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
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