Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 5% 1% от суммы любых безналичных покупок (макс. сумма вознаграждений - 10 000 руб. в месяц);

5% при оплате детских товаров, цветов, сувениров, ресторанов, медицинских услуг (макс. сумма вознаграждений – 15 000 руб. в месяц);

5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";

2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО «НК «Роснефть»

макс. сумма возмещения в месяц - 3 000 руб.;

макс. сумма выплаты вознаграждения по всем операциям - 28 000 руб. в месяц. Начисление процентов на остаток средств на счете 1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,2% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,2% Выпуск и обслуживание 40 000 ₽ Выпуск и обслуживание 600 $ 40 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 523 € 40 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений) (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений) (эквивалент) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

дополнительные карты Gold / Visa Platinum - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные СМС-информирование и дополнительные карты;

бесплатное снятие наличных в любых устройствах;

наличие cash back Дата актуализации 07.02.2019 09:39 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.