Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Infinite
Visa Infinite — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 40 000 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 600 $
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 523 €
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 1% от суммы любых безналичных покупок (макс. сумма вознаграждений - 10 000 руб. в месяц);
- 5% при оплате детских товаров, цветов, сувениров, ресторанов, медицинских услуг (макс. сумма вознаграждений – 15 000 руб. в месяц);
- 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";
2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО «НК «Роснефть»
макс. сумма возмещения в месяц - 3 000 руб.;
- макс. сумма выплаты вознаграждения по всем операциям - 28 000 руб. в месяц.
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,2%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,2%
Выпуск и обслуживание
40 000 ₽
Выпуск и обслуживание
600 $
40 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
523 €
40 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений) (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений) (эквивалент)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- дополнительные карты Gold / Visa Platinum - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и дополнительные карты;
- бесплатное снятие наличных в любых устройствах;
- наличие cash back
Дата актуализации
07.02.2019 09:39
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 48 городах России
15 215Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр