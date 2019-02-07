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Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Infinite

Visa Infinite — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 40 000 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 1% от суммы любых безналичных покупок (макс. сумма вознаграждений - 10 000 руб. в месяц);
  • 5% при оплате детских товаров, цветов, сувениров, ресторанов, медицинских услуг (макс. сумма вознаграждений – 15 000 руб. в месяц);
  • 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";

  • 2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО «НК «Роснефть»

  • макс. сумма возмещения в месяц - 3 000 руб.;

  • макс. сумма выплаты вознаграждения по всем операциям - 28 000 руб. в месяц.
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
Выпуск и обслуживание
40 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц в устройствах сторонних банков (в Дальневосточном Банке без ограничений)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • дополнительные карты Gold / Visa Platinum - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и дополнительные карты;
  • бесплатное снятие наличных в любых устройствах;
  • наличие cash back
Дата актуализации
07.02.2019 09:39
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр