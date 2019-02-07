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Всероссийский Банк Развития Регионов, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Visa Virtual (Virtuon) — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • установки индивидуальных лимитов активности - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта предназначена для оплаты товаров и услуг в сети Интернет
Дата актуализации
07.02.2019 10:42
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 48 городах России
14 541
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр