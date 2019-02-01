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Нейва, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Моментальная

Visa Classic Unembossed — Нейва
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 450 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed Non-Personalized
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Мультивалютная карта

картсчета в рублях, долларах США, евро

Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 7%
если сумма покупок в месяц более 10 тыс. руб: 7% - при остатке на счете от 10 тыс. руб., 5% - более 500 тыс. рублей; если сумма покупок менее 10 тыс. рублей - 1%; при остатке менее 10 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
450 ₽

единовременно за весь срок действия карты (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • до 50 000 руб. в месяц - 0%
  • свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • до 50 000 руб. в месяц - 0%
  • свыше 50 000 руб. в месяц - 1% от суммы превышения + 75 руб.
Лимиты по операциям
на территории РФ: до 200 000 руб. - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 300 000 руб. - безналичные операции; за пределами РФ: до 50 000 руб. - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 150 000 руб. - безналичные операции
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
  • неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на карте;
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • возможно оформить карту с фотографией на имя несовершеннолетнего держателя в возрасте от 10 до 18 лет к счету законного представителя
Дата актуализации
01.02.2019 13:40
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Моментальная» в 13 городах России
4 936
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(343) 222-11-00