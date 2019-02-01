Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности технология 3D Secure возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Выпуск и обслуживание 25 ₽ единовременно за весь срок действия карты Выпуск и обслуживание 1 $ единовременно за весь срок действия карты Выпуск и обслуживание 1 € единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям до 200 000 руб. - общий расход в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям до 200 000 руб. (эквивалент) - общий расход в месяц Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям до 200 000 руб. (эквивалент) - общий расход в месяц Дополнительная информация возможно открытие мультивалютной карты - картсчета в рублях, долларах США, евро;

СМС-информирование - 49 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

срок действия карты - 180 дней;

неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 01.02.2019 13:46 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.