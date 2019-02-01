Нейва, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) — Нейва
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 25 ₽
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 $
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 €
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Выпуск и обслуживание
25 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Выпуск и обслуживание
1 $
единовременно за весь срок действия карты
Выпуск и обслуживание
1 €
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
до 200 000 руб. - общий расход в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
до 200 000 руб. (эквивалент) - общий расход в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
до 200 000 руб. (эквивалент) - общий расход в месяц
Дополнительная информация
- возможно открытие мультивалютной карты - картсчета в рублях, долларах США, евро;
- СМС-информирование - 49 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- срок действия карты - 180 дней;
- неустойка за несвоевременное погашение несанкционированного овердрафта - 35% годовых, мин. 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
01.02.2019 13:46
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 13 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-00