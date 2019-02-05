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Дебетовая Platinum

Visa Platinum — Уралфинанс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 800 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
  • 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатное;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;
  • штраф за перерасход денежных средств - 0,15% + 10 руб. в день от суммы перерасхода;
  • смена ПИН-кода в банкомате банка - 95 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживание карты
Дата актуализации
05.02.2019 16:48
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 3 городах России
2 076
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 1
Банкоматы 3
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Телефоны
(343) 222-11-01