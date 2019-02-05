Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 800 ₽ Выпуск и обслуживание 12 $ взимается за весь срок действия - 1 год Выпуск и обслуживание 10 € взимается за весь срок действия - 1 год Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц

5% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц

5% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц

6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц

6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц

5% - свыше 5 000 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц

5% - свыше 5 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц

5% - свыше 5 000 долл. в месяц

дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц

5% - свыше 5 000 долл. в месяц

дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц

5% - свыше 5 000 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц

5% - свыше 5 000 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц

5% - свыше 5 000 евро в месяц

дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц

5% - свыше 5 000 евро в месяц

дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатное;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;

штраф за перерасход денежных средств - 0,15% + 10 руб. в день от суммы перерасхода;

смена ПИН-кода в банкомате банка - 95 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживание карты Дата актуализации 05.02.2019 16:48 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.