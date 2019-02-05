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Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Уралфинанс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 800 ₽
- стоимость обслуживания 12 $
- стоимость обслуживания 10 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Выпуск и обслуживание
12 $
взимается за весь срок действия - 1 год
Выпуск и обслуживание
10 €
взимается за весь срок действия - 1 год
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 5% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц
- 6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц
- 5% - свыше 5 000 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц
- 5% - свыше 5 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц
- 5% - свыше 5 000 долл. в месяц
- дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл. при снятии до 5 000 долл. в месяц
- 5% - свыше 5 000 долл. в месяц
- дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц
- 5% - свыше 5 000 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц
- 5% - свыше 5 000 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц
- 5% - свыше 5 000 евро в месяц
- дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% , мин. 3 евро при снятии до 5 000 евро в месяц
- 5% - свыше 5 000 евро в месяц
- дополнительно взимается 1%, мин.100 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатное;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;
- штраф за перерасход денежных средств - 0,15% + 10 руб. в день от суммы перерасхода;
- смена ПИН-кода в банкомате банка - 95 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживание карты
Дата актуализации
05.02.2019 16:48
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-01