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Уралфинанс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • срок действия - 1 год;
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта предназначена для оплаты товаров и услуг в сети интернет;
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 16:49
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 3 городах России
1 950
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 1
Банкоматы 3
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Телефоны
(343) 222-11-01