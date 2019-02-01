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Московский Кредитный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

С индивидуальным дизайном

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 1%
в первые 4 месяца (Welcome period): 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

250 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1,2 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в устройствах банков-партнеров;
  • индивидуальный дизайн;
  • начисление процентов на остаток средств на счете
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • бесплатная доставка по Москве и Московской области
Дата актуализации
01.02.2019 09:21
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «С индивидуальным дизайном» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба