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Пенсионная Gold

MasterCard Gold — Акибанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 300 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
  • MasterCard Gold — Акибанк
  • Visa Gold — Акибанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
от 0,5 до 5%
  • при покупках от 20 000 руб., устанавливается в зависимости от категории торговой точки (см. сайт банка), где совершается операция по оплате товаров и услуг; мин. - 100 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6,5%
4% годовых на остаток от 1 000 руб. до 49 999,99 руб., 4,5% годовых - от 50 000 руб. до 99 999,99 руб.; 5% годовых - от 100 000 руб. до 299 999,99 руб., 6,5% - от 300 000 руб. и более; на остаток менее 999,99 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
2 300 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия - 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 50 руб.
  • 0% при подключении услуги СМС-информирования;
  • 1%, мин. 6 долл. (эквивалент) в банкоматах за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 6 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах - 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц, в кассах - 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов по заявлению клиента - 200 руб.
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
  • СМС - информирование - 40 руб., начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется физическим лицам, получающих на картсчет в банке пенсионные выплаты; клиентам пенсионного и предпенсионного возраста; клиентам старше 14 лет, для получения социальных и иных социальных выплат в соответствие с законодательством РФ и имеющих пенсионное удостоверение или справку из территориального управления ПФР о назначении пенсии
Дата актуализации
05.02.2019 17:41
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Gold» в 8 городах России
7 054
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба