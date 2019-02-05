Начисление процентов на остаток средств на счете

4% годовых на остаток от 1 000 руб. до 49 999,99 руб., 4,5% годовых - от 50 000 руб. до 99 999,99 руб.; 5% годовых - от 100 000 руб. до 299 999,99 руб., 6,5% - от 300 000 руб. и более; на остаток менее 999,99 руб. проценты не начисляются

от 4% до 6,5%