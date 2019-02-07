Заречье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Заречье
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 399 ₽
- стоимость обслуживания 21 $
- стоимость обслуживания 19 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
1 399 ₽
со 2-го года: 800 руб.; за 1-й год взимается 599 руб. за выпуск + 800 руб. за годовое обслуживание
Выпуск и обслуживание
21 $
со 2-го года: 800 руб. (эквивалент); за 1-й год взимается 599 руб. за выпуск + 800 руб. (эквивалент) за годовое обслуживание;стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Выпуск и обслуживание
19 €
со 2-го года: 800 руб. (эквивалент); за 1-й год взимается 599 руб. за выпуск + 800 руб. (эквивалент) за годовое обслуживание;стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,6% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,6% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3 долл.
- 1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,6% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 1%, мин. 3 долл. - в ПВН банков-партнеров
Дополнительная информация
- плата за технический овердрафт - 36% годовых;
- комиссия за конвертацию - по курсу платежной системы на дату списания;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб., в банкоматах банков-партнеров - 12 руб.;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
07.02.2019 17:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Заречье»
- Адрес
- 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 554-94-13